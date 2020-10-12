Варшава, , 14:44 — REGNUM Замминистра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что в ведомстве склоняются к тому, что ограничения на посещения кладбищ к 1 ноября не будут введены. Об этом передает Polskie Radio 24.

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«Мы обязательно проанализируем ситуацию, но я думаю, что то, при котором мы закроем кладбища 1 ноября, вряд ли произойдет», — заверил Краска.

Журналистов заинтересовал данный вопрос в связи с тем, что 1 ноября католики отмечают День поминовения усопших. В этот день польские жители, в основной массе являющиеся католиками, посещают могилы своих родных и близких.

Замминистра посоветовал гражданам воздержаться от посещения кладбищ большими группами в этом году, однако о запретительных мерах со стороны государства может быть точно известно только «примерно через неделю».

«Я считаю, что наши граждане — настолько мудрый народ, что они прислушаются к нашим указаниям, чтобы не посещать кладбища коллективно, даже без строгих запретительных мер», — заключил Краска.