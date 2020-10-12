Оренбург, , 14:40 — REGNUM В школах Оренбургской области, по состоянию на 12 октября, на карантин закрыто 145 классов, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Ограничения действуют в 30 школьных классах в Оренбурге, 27 — в Орске, по 16 — в Оренбургском и в Шарлыкском районах, 12 — в Бузулуке, десять — в Бугурусланском районе, по пять классов — в Медногорске и в Акбулакском районе, четыре — в Тюльганском районе, по три класса — в Сорочинске и Новотроицке, по два класса — в Кувандыкском, в Новоорском, в Курманаевском, в Переволоцком районах, по одному — в Бугуруслане, в Гайском, в Бузулукском, в Александровском, в Саракташском, в Адамовском районах.

Стоит отметить, на 8 октября ограничительную меру из-за выявленных случаев заражения коронавирусом вводили в 99 классах. Поностью была закрыта одна школа.

Напомним, с конца марта в Оренбуржье (на 12 октября) выявлено 14 332 носителя SARS-CoV-2, среди которых 10,1% — это дети.

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