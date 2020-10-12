Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главного фигуранта по уголовному делу о масштабном хищении дорогостоящих препаратов для онкобольных Сергею Войтовичу. Об этом 12 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, 10 октября в ходе проведения более 35 обысков сотрудники полиции изъяли около 30 миллионов рублей, порядка ста золотых слитков, а также медицинские препараты для больных онкологией общей стоимостью около 100 миллионов рублей.

По подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны 16 человек.

В понедельник, 12 октября Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении неработающего Сергея Войтовича до 7 декабря 2020 года.

Кроме того, избрана мера пресечения инспектору отдела кадров ООО «УК «Стройкомплекс» Марии Буткевич в виде домашнего ареста. А также запрет определенных действий процедурной медицинской сестре ГБУЗ «Ленинградский областной клинический онкологический диспансер» Оксане Савельевой.

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