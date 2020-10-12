Ярославль, 12 октября 2020, 14:56 — REGNUM Губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова просят отменить полуфинал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», который открывается в Ярославле. Обращение к главе региона на своей странице в Facebook опубликовала член общественной палаты области, журналист Людмила Шабуева.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования Ярославской области, в Ярославле проходит полуфинал конкурса для школьников Центрального федерального округа. Дети заезжают в три смены, в каждой — около 200 человек и 10 сопровождающих. Член общественной палаты полагает, что дети рискуют заразиться коронавирусом.
Журналист говорит, что знает о проблеме не понаслышке — она сама и ее близкие родственники болеют COVID-19. В обращении Шабуева описывает те сложности, с которыми она столкнулась.
Организаторы форума считают, что причин для беспокойства нет. Конкурс проходит в училище олимпийского резерва по хоккею, студенты которого переведены на дистанционный режим. У участников постоянно замеряется температура. Каждый конкурсант допускается на соревнования при наличии медицинского заключения и отрицательного результата анализа на коронавирус.
В департаменте здравоохранения Ярославской области корреспонденту ИА сообщили, что специально для форума не освобождали места в больницах. В них имеется необходимый резерв.
Как сообщается в пресс-релизе департамента образования Ярославской области, полуфиналисты «Большой перемены» будут проходить тренинги на развитие soft skills, решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов и участвовать в «полезной программе», в рамках которой школьники смогут приобщитьсяк добровольческому движению. Также конкурсантов ожидают игры на командообразование и творческие мастер-классы. Полуфиналы в Ярославле завершатся 25 октября. Конкурс проходит в рамках проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
На странице Людмила Шабуевой в Facebook многие пользователи поддерживают призыв журналиста и пишут о тех или иных проблемах, связанных с коронавирусом. Между тем отменять мероприятие власти не планируют.
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