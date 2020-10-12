Красногорск, , 14:43 — REGNUM В Подмосковье планируется проверить состояние общественных туалетов на автовокзалах. Об этом 12 октября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев остался доволен данной инициативой, указано в сообщении.

«Проведите системную работу, какую можете», — заявил Воробьев.

Контрольные мероприятия должны будут охватить каждую уборную на региональных вокзалах, отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар. По мнению чиновника, состояние туалетов на вокзалах формирует первое впечатление о регионе у пребывающих в него граждан.