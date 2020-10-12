Красноярск, , 14:35 — REGNUM В Красноярском крае ужесточают режим проверок соблюдения масочного режима в общественном транспорте, магазинах и других местах скопления людей. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 октября в региональном оперштабе.

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По данным Роспотребнадзора, в крае растёт количество заразившихся коронавирусом.

Губернатор региона Александр Усс призвал каждого жителя соблюдать меры предосторожности.

«Только вместе мы сможем смягчить новую волну и не сделать её угрожающей, требующей введения жёсткого карантина», — отметил Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 12 октября выявлено 21 739 носителей коронавируса.

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