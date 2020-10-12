Манила, , 14:34 — REGNUM Гражданка Индонезии Нана Исирани была арестована национальной полицией Филиппин по подозрению в причастности к терактам, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что в настоящее время Нана Исирани находится на пятом месяце беременности и была готова совершить террористический акт после родов.

«Нам повезло поймать её», — заявили в полиции Филиппин.

Во время ареста полиции удалось конфисковать ряд готовых бомб, а также материалы для изготовления взрывчатки.

Посольство Индонезии в Маниле и генеральное консульство Индонезии в Давао координируют свои действия с местными властями для проверки личности и гражданства соответствующего лица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии около тысячи сотрудников полиции прошли экспресс-тест на антиген к COVID-19 после массовых демонстраций рабочих и студентов.

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