Ставрополь, , 14:42 — REGNUM Дополнительные 243 инфекционные койки развернули на Ставрополье для лечения пациентов с COVID-19. Тем самым их общее количество в регионе достигло 2846, идет работа по размещению еще 400 коек, сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе губернатора края.

Палата реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Для расширения объёмов тестирования на коронавирус на Ставрополье откроют еще три лаборатории — по одной в Ипатовском, Благодарненском, Минераловодском городских округах. Также запланирована установка трех дополнительных компьютерных томографов в лечебных учреждениях края.

Кроме того, на Ставрополья планируют усилить работу по информированию жителей и гостей региона о мерах медицинской профилактики для противодействия распространению коронавируса. В этой связи будут запущены постоянно действующие телефонные линии при крупных лечебных учреждениях края.

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