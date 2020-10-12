Красногорск, , 14:27 — REGNUM Стоимость продаваемых в общественном транспорте Подмосковья масок снижена до 5 рублей. Об этом 12 октября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

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Купить маску можно как за наличные средства, так и по карте «Стрелка». При этом за первые 10 дней октября продано больше масок, чем за весь сентябрь, отметила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

«Организовали продажу масок на автовокзалах, железнодорожных станциях и во всех автобусах. Цена маски менялась — была от 20 до 29 рублей. Сегодня маска стоит пять рублей», — сказала Кротова.

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