Москва, , 14:24 — REGNUM Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения обязательных мер по профилактике распространения коронавируса в московском театре «Ленком Марка Захарова». Об этом 12 октября сообщили в управлении Роспотребнадзора по столице.

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В информации говорится о проведённых 17 обследованиях на крупных объектов массового пребывания людей.

«Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции не выполнялись на трех объектах: Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова», в бизнес-центре и в одном из салонов красоты», — рассказали в ведомстве.

Согласно административному законодательству, нарушителей могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей или приостановить деятельность на срок до 90 суток. Материалы проверок Роспотребнадзор направит в районные суды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве специалисты Роспотребнадзора проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в МХТ им. Чехова и не нашли грубых нарушений.

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