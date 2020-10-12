Скопинский район, Рязанская область, , 14:29 — REGNUM Шесть межведомственных комиссий по оценке ущерба, нанесённого имуществу в результате взрывов на территории войсковой части 55 443, работают в Скопинском районе Рязанской области. Уже обследовано более 430 повреждённых строений, сообщили ИА REGNUM 12 октября в правительстве региона.

Различные повреждения получили многоквартирные дома, объекты социальной сферы, частные домовладения. В основном в зданиях выбиты деревянные окна, разбиты стеклопакеты и рамы ПВХ, частично повреждены крыши, появились трещины на стенах. Также встречаются обрушения штукатурки и подшивных потолков.

«Сумма ущерба устанавливается. Кроме того, уточняется количество сгоревших автомобилей, гаражей, хозпостроек, заборов, домашних животных и птицы», — уточнили в правительстве.

Продолжают работать два пункта временного размещения: в средней школе села Вослебово находится 41 человек, в Ряжском технологическом техникуме — пять пострадавших. Все они обеспечены четырехразовым питанием, средствами индивидуальной защиты, санитарно-гигиеническими и постельными принадлежностями.