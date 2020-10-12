Екатеринбург, , 14:35 — REGNUM Власти Екатеринбурга будут стремиться привить от COVID-19 всех жителей, заявил глава горздрава Денис Демидов на брифинге.

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Чиновника спросили, сколько вакцин получит Екатеринбург из заявленных властями Свердловской области на 2020 год 3870 доз, и почему это количество такое небольшое.

Демидов ответил, что по цифрам ему «сложно что-то комментировать». Руководитель признал, что охват у вакцины будет меньший, нежели у прививки против гриппа, по крайней мере, в настоящий момент.

«Но мы будем стремиться к тому, чтобы мы вакцинировали этой вакциной всех горожан в ближайшее время, по возможности», — сказал Демидов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области проходят испытания вакцины от COVID-19 «Спутник-V».

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