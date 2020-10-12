Омск, , 14:06 — REGNUM В Омской области осложнилась эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и коронавирусу. Областное управление Роспотребнадзора предлагает сократить до минимума все массовые мероприятия в регионе.

Пандемия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также в ведомстве предложили усилить контроль за нарушителями масочного режима в общественном транспорте.

Работодателей могут попросить перевести максимально возможное количество сотрудников на дистанционную форму работы, передаёт «12 канал».

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Указанные меры санитарные врачи предложат для обсуждения членам регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 октября в Омской области коронавирус выявлен у 12 407 человек.

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