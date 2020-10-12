Магас, , 14:01 — REGNUM В Ингушетии за прошедшие выходные выявлен коронавирус еще у 156 жителей. По состоянию на 12 октября в регионе было проведено за все время пандемии 91 968 скрининговых исследований. Общее число подтвержденных тестов составило 6296, сообщили в региональном оперативном штабе.

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В настоящее время численность «активных» больных в республике составляет 1059 человек. Из них госпитализированы 126 человек. Общее число госпитализированных вместе с теми пациентами, у которых диагноз COVID-19 еще не подтвержден, составляет 306 человек.

В тяжелом состоянии находится 31 пациент, из них девять подключены к аппаратам ИВЛ. Число скончавшихся за все время составляет 86 человек. Последний случай смертельного исхода был зафиксирован 9 октября. По этом показателю Ингушетия занимает четвертое место в СКФО.

Общее число выздоровевших достигло к 12 октября 5151 человека. При этом в прошедшие выходные 10 и 11 октября был зафиксирован самый высокий показатель выписанных в связи с излечением — 75 и 38 человек соответственно.

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