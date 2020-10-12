Лондон, , 14:02 — REGNUM Известная по своей роли в фильме «Голдфингер» 1964 года об агенте секретных служб Джеймсе Бонде актриса и модель из Британии Маргарет Нолан скончалась в возрасте 76 лет. Об этом 12 октября сообщил работавший вместе с ней режиссер Эдгар Райт на своей странице в соцсети Twitter.

«С сожалением вынужден рассказать о том, что умерла великолепная актриса и художница Маргарет Нолан», — написал в своем сообщении режиссер, у которого Нолан снималась в картине «Прошлой ночью в Сохо», последняя готовится выйти в прокат в следующем году.

Отметим, Маргарет Нолан родилась 29 октября 1943 и исполнила роль массажистки Джеймса Бонда — Динк — в третьем фильме цикла о британском спецагенте 007. Также она снималась в фильме «The Beatles: Вечер трудного дня» 1964 года и в сериале «Возвращение в Брайдсхед» 1981 года по роману английского писателя Ивлина Во. Последний был удостоен двух премий «Золотой глобус» и ряда наград в Великобритании.