Оренбург, , 14:50 — REGNUM В Оренбурге мэрия обратилась к горожанам с призывом отказаться от кормления птиц на территории сквера им. Полины Осипенко, где находится памятник А.С. Пушкину и В.И. Далю. Скопление практически прирученных птиц негативным образом отражается на состоянии памятника, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Основной источник загрязнения памятников — это птицы. Птичий помёт содержит мочевую кислоту, имеющую такой же химический состав, как аммиак, и вредит поверхности, разъедая естественный окисл бронзы», — сказали в мэрии и отметили, что за истекший период 2020 года памятник пришлось мыть более 25 раз, тогда как другие памятники в муниципалитете требуют помывки не более трех раз в год. Каждая помывка обходится муниципалитету в 2 026 рублей.

«Удовлетворительное санитарное состояние памятника А.С. Пушкину и В.И. Далю в 2020 году обойдется бюджету города в сумму, превышающую 50 тыс. рублей. И дело не только в финансовых затратах. Текущая очистка проводится в зависимости от типа и степени загрязнения с использованием средств, предназначенных для обработки поверхностей. Излишнее увлажнение и частое применение моющих средств могут навредить памятнику», — подчеркнули чиновники.

В администрации также напомнили, что птицы являются переносчиками опасных для человека инфекций и паразитов. Большие скопления птиц наносят вред не только человеку. Чиновники посчитали, что за год один голубь оставляет на асфальте и зданиях муниципалитета до 12 кг помета, который разъедает поверхность парковых дорожек, страдают кусты и газоны.

«Сохранить здоровье горожан и гостей города, а также эстетический вид памятников возможно, прекратив кормление птиц в сквере», — резюмировали в администрации Оренбурга и отметили, что во многих странах мира за кормление птиц предусмотрены штрафы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Орске возле театра пострадал от рук вандала памятник А.С. Пушкину.

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