Саранск, , 13:55 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 12 октября выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным приростом числа инфицированных за сутки с 12 июня, когда было подтверждено 62 новых случая заражения. Накануне сообщалось о 61 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 7011 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 45 человек, всего с начала пандемии выздоровели 5818 жителей Мордовии. 44 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1149 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 11 октября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1119 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 973 человек.