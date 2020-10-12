Йошкар-Ола, , 13:48 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 12 октября выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне в республике выявили 37 новых носителей SARS-CoV-2, что стало рекордным показателем прироста заражений с 25 июня. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 5207 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 4435 жителей Марий Эл. 56 человек скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев не было, накануне скончался один житель региона.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 716 человек. По данным минздрава региона, в инфекционных стационарах республики лечение получают 222 человека с подтвержденным заражением коронавирусом, всего на лечении находится 741 человек, из них у 733 — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 12 октября выявили 1520 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Накануне сообщалось о 1480 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 174 221 случая.

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