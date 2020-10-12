Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM У историка Олега Соколова, который 12 октября даёт показания на процессе по уголовному делу об убийстве Анастасии Ещенко, произошла истерика. Подсудимый подробнейшим образом в деталях рассказывал о своем детстве, молодости, учебных, научных и военно-реконструкторских достижениях, а на просьбу судьи быть «немного покороче» сорвался на крик и слёзы и попросил таблетки от сердца, передает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Соколов и адвокат Сергей Лукьянов Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Напомним, 12 октября суд приступил к допросу обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко историка, ее бывшего сожителя Олега Соколова. Свою речь подсудимый начал с признания своей вины, а затем углубился в рассказ о своей личности. На протяжении 40 минут он рассказывал суду о том как учился на физика, как стал историком, об увлечении историей Франции, о своих монографиях, наградах и реконструкторской деятельности.

Он также заявил, что в свое время получил благодарности от президента России и главы ЦИК России, а также орден Почетного легиона от президента Французской республики.

Периодически суд и сторона защиты просили Соколова говорить немного «покороче» и «быть ближе к сути», на что подсудимый и его защитник указывали, что без этой информации у суда не сложится полное представление о его личности.

«На скамье подсудимого находится не робот, а живой человек, — заявил адвокат защиты Сергей Лукьянов, — Все уже показали, что вам не хочется, не нужно нас слышать».

На что судья вынес замечание адвокату за неуважение к участникам процесса, и в том числе к судье, после чего подсудимый перешел на крик и впал в истерику.

«Меня постоянно перебивают! Я хочу дать показания о своей личности! Я не психопат какой-то, а автор 110 научных статей, 17 монографий, человек которого награждал президент Франции!», — закричал Соколов.

После чего попросил таблетки от сердца, а суд объявил перерыв в пять минут. В настоящее время судебный допрос Соколова продолжается

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