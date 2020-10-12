Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM Мурманская область занимает первую строчку в Северо-Западном федеральном округе и пятую в России по количеству выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения. Об этом сообщили 12 октября в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

СЗФО количество случаев на 100 тыс. населения, 12.10.2020 ИЦК

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По состоянию на сегодня, в Мурманской области выявлено 2181 инфицированных на 100 тысяч населения.

В России данный показатель составляет 893,7 человека на 100 тыс. населения. В СЗФО этот показатель равен 910,6.

На первом месте по зараженности в России находится Ямало-Ненецкий АО (3190), на втором — Республика Калмыкия (2667,9), на третьем — Республика Тыва (2554,9).

Помимо Мурманской области, общероссийский показатель инфицирования населения превышен в Архангельской области (1403,5), Республике Коми (1155,6), Новгородской области (976,1), Псковской области (941,4) и Санкт-Петербурге (905,2).

«Остальные регионы округа демонстрируют заболеваемость на 100 тысяч населения ниже общероссийской: Ненецкий автономный округ (802,9), Республика Карелия (746,5), Калининградская область (523,5), Ленинградская область (512,7), Вологодская область (452,3)», — отметили в ИЦК.