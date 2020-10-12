Москва, 12 октября 2020, 13:48 — REGNUM В Москве в магазине сети Adidas выявлено нарушение перчаточно-масочного режима. Об этом 12 октября сообщает оперативный штаб Москвы.
В отношении организации составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).
Материалы дела планируется направить в суд. Компании грозит штраф до 300 тыс. рублей.
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