Красногорск, , 13:33 — REGNUM В Московской области продолжат работу за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и такси. Об этом 12 октября заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на совещании с членами облправительства.

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"Обращаю внимание транспортного блока. Нет-нет, но можно увидеть таксиста с маской на подбородке. Общественный транспорт и такси, соблюдать масочный режим. Человек расслабляется, а это критически важно. Главное управление внутренних дел, прошу обратить внимание», — цитирует слова Воробьёва РИАМО.

Глава региона попросил начальника регионального главка МВД России Виктора Паукова дать соответствующее распоряжение.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе выросло число госпитализированных с коронавирусной инфекцией и пневмонией пациентов.