Белгород, , 13:55 — REGNUM 77 носителей коронавируса выявлены 12 октября в Белгородской области, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на один меньше, чем за предыдущие сутки.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Белгородской области составило 9719. За сутки выписаны 68 пациентов, всего выздоровели 8029 человек.

В стационарах получают лечение 527 пациентов, в том числе 51 на ИВЛ.