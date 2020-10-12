Челябинск, , 13:32 — REGNUM В Челябинске магазины и другие организации будут закрывать при выявлении нарушений масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Медицинская маска Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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На такую жёсткую меру власти пойдут ври выявлении систематических нарушений. Глава города Наталья Котова также поручила усилить контроль за ношением масок. Это касается торгово-развлекательных центров, магазинов, общественного транспорта и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре на территории Челябинской области отмечен рост числа новых случаев заражения коронавирусом. На территории региона проверяют соблюдение масочного режима и уже есть магазины, закрытые за нарушения.