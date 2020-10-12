Москва, , 13:34 — REGNUM Возникновение новой волны коронавирусной инфекции в России будет возможным до тех пор, пока у большинства населения не появятся антитела к SARS-CoV-2. Об этом сообщила замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная 12 октября в эфире телеканала «Россия 24».

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По её словам, новая волна возможна, пока большая часть населения не приобрела защитные антитела к COVID-19.

«Риски интенсификации эпидемического процесса COVID-19, естественно, будут существовать», — пояснила Пшеничная.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пшеничная заявила, что плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России установится через 10−20 дней.

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