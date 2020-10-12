Петрозаводск, , 13:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге от осложнений, вызванных COVID-19, умер основатель горного парка «Рускеала» в Карелии Александр Артемьев. Об этом 12 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

В Петербурге от COVID-19 умер основатель горного парка «Рускеала» в Карелии Vk.com

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"Жизнь молодого, полного сил и энергии мужчины оборвала коронавирусная инфекция. Он проходил лечение в Санкт-Петербурге, но даже столичные врачи не смогли ему помочь», — констатировал глава Карелии.

По словам Парфенчикова, Александр Артемьев — человек, сотворивший из заброшенного рудника жемчужину Приладожья — горный парк «Рускеала».

Благодаря талантливому бизнесмену в республике появился не только горный парк, но и уникальный фестиваль «Ruskeala Simfony» и знаменитый «Рускеальский экспресс» — туристический поезд, доставляющий туристов в горный парк.

«Рускеала» Владислав Краев © ИА REGNUM

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