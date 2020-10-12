Москва, , 13:26 — REGNUM Парламент Нагорного Карабаха высказал идею о создании антитеррористического центра при участии РФ, Ирана и Армении, который будет выявлять проникших в карабахский регион террористов, хотя боевики в Нагорный Карабах поступают по линии Азербайджана и Турции. Об этом заявил генерал ФСБ, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов.

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"Конечно, это позиция правильная и хорошая, но всё будет зависеть не столько от Ирана, сколько от Азербайджана. В этом предложении кроется определённая засада, связанная с тем, что армяне прекрасно понимают, откуда дует ветер. Несмотря на решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, они не снимают напряжённости в отношениях с Азербайджаном», — сказал Михайлов.

По его словам, нужно понимать, что «любые наёмники из террористических организаций — это явление недопустимое, но если некоторые страны принимают услуги со стороны боевиков и убийц, то, наверное, вопрос должен быть направлен этим странам»: «Понятно, что коалиция Армении и Ирана — вещь неплохая, но без позиции Азербайджана её будет очень сложно реализовать».