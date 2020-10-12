Тбилиси, , 13:28 — REGNUM В Грузии начнется выборочная проверка на коронавирус среди учителей и работников детских садов. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 12 октября заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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«Скоро мы начнем рандомное тестирование учителей, — сказал глава центра, — Выборочное тестирование коснется и воспитателей детских садов».

Гамкрелидзе отметил, что в случае выявления коронавируса у учителей классы, с которыми они работают, переведут на дистанционное обучение. Если тестирование покажет наличие инфекции у воспитателя, то группу переведут на самоизоляцию. В случае выявления нескольких носителей SARS-CoV-2 в одной школе или детском саду решение закрывать их на карантин будет рассматриваться отдельно.

Стоит отметить, что в Грузии в большинстве школ ученики с первого по шестой классы учатся очно. С 12 октября возобновили работу детские сады. В Аджарии из-за сложной эпидемиологической обстановки школы и детсады не работают.

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