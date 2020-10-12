Чебоксары, , 13:20 — REGNUM Школа № 1 в Вурнарском районе Чувашии, которая 1 сентября оказалась в центре скандала из-за незавершённого ремонта и в результате более 800 ребят остались без альма матер, примет детей 19 октября. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 12 октября, заявила на планёрке в правительстве и. о. министра образования Чувашии Алла Салаева.

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Ремонт в вурнарской школе после смены подрядчика планировали завершить к 20 октября.

«Всё идёт по плану. В настоящее время в здание подведено тепло, полностью выполнены работы по водоотведению, водоснабжению, на этой неделе приезд первичный сотрудников Роспотребнадзора, чтобы они до конца недели дали нам свои предложения по организации горячего питания, чтобы с понедельника (19 октября) дети приступили к образовательному процессу», — сказала Алла Салаева, отметив, что «и родители помогают, участвуют в подготовке» к приёму детей.

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Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что «в любом самом плохом мероприятии можно сделать один очень полезный вывод»:

«Как нельзя делать ни в коем случае. В этом плане надо учиться».

Как сообщало ИА REGNUM, капитальный ремонт в вурнарской школе № 1 начался во второй половине июня и должен был завершиться 30 августа, но он продолжается до сих пор. В результате начало нового учебного года было сорвано для 817 детей: младшеклассники учатся в старом здании, другие перешли на дистанционное образовании. 1 сентября глава Чувашии Олег Николаев в ходе поездки в районе оценил происходящее как «ужас и чрезвычайное происшествие», предложив главе администрации Вурнарского района Леониду Николаеву «принять мужское решение» и уйти в отставку — что тот и сделал.

Договор с новосибирским подрядчиком был расторгнут в одностороннем порядке, для завершения ремонта была привлечена республиканская служба единого заказчика.