Москва, , 13:18 — REGNUM Медиков могут перераспределить между российскими регионами в случае, если их будет не хватать для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 октября журналистам.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он напомнил, что так поступали весной в период первой вспышки. Тогда врачи из Москвы отправились в «огромное количество регионов». Медиков из других субъектов РФ также направляли туда, где обстановка была самой острой.

Нет сомнения, что если регионы запросят помощь у правительственного оперативного штаба, то решения о взаимопомощи кадрами будут приняты, подчеркнул он.

Он добавил, что в соответствии с данными оперштаба смертность от коронавирусной инфекции сейчас ниже, чем весной. Этот показатель меньше, чем в других странах мира.

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