12 октября 2020 | Время чтения 11 мин

Во многих странах с приходом осени показатели заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции стали демонстрировать взрывной рост, что побудило власти целого ряда государств вновь заговорить о жестких мерах карантина.

Александр Белов, , 14:13 — REGNUM Количество выявленных ежедневно случаев заражения коронавирусной инфекцией продолжает бить очередные рекорды как в отдельных странах, так и по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на конец прошлой недели за сутки в мире стали выявлять более 350 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что почти на 12 тыс. больше, чем неделей ранее.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Наиболее острая ситуация по-прежнему наблюдается на Американском континенте, где с начала пандемии выявлено более 17,7 млн заболевших, львиная доля которых приходится на США — 7,7 млн. Особенное беспокойство вызывают показатели роста статистики: на конец прошлой недели в США численность заболевших в сутки увеличивалась в среднем на 50 тыс. человек.

Выросло также и число госпитализаций приблизительно с 30 тыс. на прошлой неделе до 34,5 тыс. на этой неделе, ежедневно от последствий заражения умирает до 700 человек, что пока меньше, чем августовские показатели в 1 тыс. человек в день, но с ростом числа заражений и госпитализаций, уверены эксперты, начнет увеличиваться и этот показатель.

На этом фоне президент США Дональд Трамп, у которого неделей ранее был выявлен коронавирус, заявил о том, что полностью вылечился и готов продолжать борьбу. Уже на 12 октября запланирован предвыборный митинг в штате Пенсильвания, в связи с чем многие опасаются, что даже заражение патогеном не заставило Трампа серьезнее относиться к мерам безопасности.

Дональд Трамп

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В Южной Америке первенство по числу заболевших по-прежнему принадлежит Бразилии, в которой число скончавшихся в результате заражения коронавирусной инфекцией достигло отметки 150 тыс. человек, а общее число заболевших с начала пандемии превысило 5 млн. Бразилия по-прежнему занимает второе место в Западном полушарии по количеству заболевших, уступая только США, и третье в мире — после Индии.

За Бразилией следуют Колумбия, где показатель заболеваемости приближается к миллиону (911 тыс.), а численность жертв пандемии превысила 27 тыс., и Аргентина с более 809 тыс. выявленных случаев и более 20 тыс. скончавшихся.

Острая ситуация наблюдается и на Европейском континенте. Так, по данным ВОЗ, из 350 тыс. ежедневного выявляемых случаев заражения почти треть — 109 тыс. — приходятся на одни только страны Европы. Возглавляет антирейтинг стран Западной Европы Франция (в среднем 20 тыс. новых случаев), за ней идут Великобритания и Испания (около 15 тыс. в сутки), а также Нидерланды, Италия, Бельгия и Польша (в среднем около 5 тыс. новых случаев в день).

Взрывной рост заболеваемости во Франции выявил прежнюю проблему страны — недостаток аппаратов ИВЛ и персонала для работы с ними. По данным американского агентства Associated Press, в общей сложности республика располагает 6 тыс. аппаратами ИВЛ, тогда как на сегодняшний день уже почти четверть — 1,4 тыс. — их занята.

«Она очень напряженная, у нас недостаточно мест», — подчеркнул французский медик Карим Дебба, говоря о ситуации с аппаратами ИВЛ на юге Франции.

Аппарат ИВЛ Михаил Рифтин © ИА Красная Весна

При этом санитарные власти, как сообщает Le Figaro, предупреждает, что в случае сохранения нынешней динамики в течение 17 дней количество пациентов с коронавирусом в реанимациях может удвоиться. Подобная мрачная картина побудила французские власти начать говорить о риске второй волны.

«Риск второй волны уже существует», — заявил премьер-министр Жан Кастекс 12 октября в интервью французским СМИ, отметив, что на фоне складывающейся в больницах ситуации «исключать ничего нельзя».

Более того, Франция может войти в число стран — наряду, в частности, с США, Бразилией, Французской Полинезией и Великобританией, — главы которых заразились коронавирусом. Так, у президента Французской Полинезии Эдуара Фрича, который недавно встречался в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Кастексом, был обнаружен коронавирус.

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В Великобритании, в которой в конце прошлой недели подчеркнули лавинообразный рост заболеваемости, готовятся ввести новые жесткие меры, о которых власти объявят уже 12 октября. Заместитель главного врача Англии профессор Джонатан Ван-Там заявил, что Великобритания находится на «переломном этапе, аналогичном тому, где мы были в марте» после резкого увеличения числа новых случаев коронавируса.

«Но мы можем предотвратить повторение истории, если все будем действовать сейчас», — указал он.

«Теперь мы знаем, где он находится и как с ним справиться — давайте воспользуемся этой возможностью и предотвратим повторение истории», — добавил медик.

Люди в масках в магазине. Великобритания (сс) Nickolay Romensky

По имеющейся на данный момент информации, британские власти планируют объявить о введении трехуровневой локальной системы изоляции, в рамках которой страна будет разделена по уровням угрозы на «средний», «высокий» и «очень высокий».

В городах Германии для борьбы с пандемией введен комендантский час, тогда как днем запрещены также собрания более 50 человек, сроки работы магазинов также ограничены. Власти Польши, где за последние сутки выявили рекордно высокие для страны показатели заражений — свыше 4 тыс., обязали граждан носить маски во всех общественных местах.

В соседней Чешской Республике говорят о возможности введения режима изоляции из-за взрывного роста числа заражений. Так, на протяжении уже четырех суток в этой стране регистрируют рекордно высокое число заражений — свыше 8,6 тыс. По этому показателю Чехия занимает первое место по скорости распространения COVID-19 в Европе. Ввиду такой сложной ситуации с 12 октября в стране планируется временно закрыть кинотеатры, театры, галереи и музеи, а учебные заведения перевести на дистанционное обучение.

В Азии лидером по заболеваемости по-прежнему является Индия, где на 11 октября выявлено более 7 млн заболевших и свыше 109 погибших. При этом число заболевших выросло на миллион менее чем за две недели — с 28 сентября по 10 октября. Наиболее пострадавшим штатом стал Махараштра (всего на 11 октября 1 млн 528 тыс., из которых почти 11 тыс. за одни только сутки).

За Индией следуют Иран и Ирак. Так, в Исламской Республике 11 октября выявлен антирекорд по показателям смертности — 251 человек. Представитель министерства здравоохранения Сима Садат Лари отметил, что общее подтвержденное число погибших в настоящее время составляет 28 тыс. 544 человека, из-за чего Иран можно считать наиболее пострадавшей страной в регионе.

Со своей стороны министерство здравоохранения Ирака заявило 10 октября, что общее число случаев заражения COVID-19 по всей стране достигло 400 тыс., а общее число жертв увеличилось до 9790.

Китайские медицинские эксперты в Ираке. Помощь в борьбе с эпидемией коронавируса Russian.news.cn

Относительно оптимистические новости поступают из Китая, где за сутки выявлен всего 21 новый случай. К тому же все они завозные. Тем не менее в городе Циндао в китайской восточной провинции Шаньдун после выявления там 12 новых случаев заражения в городе власти планируют за пять дней проверить на COVID-19 всех его 9,5 млн жителей.

Положительная динамика, по всей видимости, складывается и в Африке, где, по словам представителей ВОЗ, пройден пик. Количество новых ежедневно подтвержденных случаев в регионе снижается с середины июля, хотя в некоторых странах всё еще наблюдается рост заболеваемости. Прежде всего такая ситуация наблюдается в Марокко, Тунисе и Ливии. Эти страны — наряду с ЮАР и Эфиопией — входят в первую пятерку по общему количеству случаев активных заболеваний на душу населения.

О смягчении мер борьбы с коронавирусной инфекцией говорят и в Австралии, где с начала пандемии выявлено менее 27,5 тыс. случаев заражения и где от COVID-10 скончались 898 человек. В настоящее время Канберра начинает рассматривать возможность восстановления авиасообщения с соседними странами. По словам премьер-министра Скотта Моррисона, первое подобное соглашение может быть заключено с Новой Зеландией, за которой последуют Япония, Сингапур, Южная Корея и островные государства Тихого океана.

По состоянию на 11 октября в России, по информации оперативного штаба, за минувшие сутки выявили 13 тыс. 634 новых случая коронавирусной инфекции, общее же число заражений приближается к 1,3 млн, из которых более 1 млн вылечились. Жертвами пандемии коронавирусной инфекции стали 22 тыс. 597 человек.

При этом за прошедшую неделю количество выявленных новых случаев заражения коронавирусной инфекции выросло на 46% по сравнению с предыдущей. Выросло и число госпитализаций.

«Больницы всё больше и больше заполняются больными, увеличивается количество очень тяжелых больных — в реанимации, на ИВЛ. Даже смертность начинает снова расти! Это говорит о том, что пандемия наступает», — указал мэр Москвы Сергей Собянин, который подчеркнул, что следующая неделя (с 12 октября) станет для столицы «решающей».

"Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер», — добавил он.

Врачи в московской клинике Mos.ru

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На фоне роста заболеваемости в стране активно обсуждают необходимость введения жестких мер карантина. Так, в Москве с 9 до 18 октября приостановлен льготный проезд школьников в общественном транспорте, а также заблокировано транспортное приложение социальной карты школьников.

Таким образом московские власти стремятся, в частности, добиться перевода компаниями части сотрудников на дистанционную работу. Прежде всего это касается сотрудников старше 65 лет, а также сотрудников с болезнями хронического характера, если их личное присутствие на рабочем месте не является критически важным. По словам мэра столицы Сергея Собянина, подобный шаг является «лайт-вариантом», позволяющим избежать остановки экономики.

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По словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, Россия выйдет на плато по количеству заболеваний в течение 10−20 дней, в том числе благодаря принятым ранее мерам. Кроме того, отметила она, жители России стали проявлять больше дисциплины, они сознательно соблюдают меры профилактики и правила, призванные остановить распространение заболевания.

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При этом в ВОЗ подчеркнули, что введение жестких мер карантина — запрет на выход граждан из дома, кроме как по абсолютной необходимости, — не является единственным методом борьбы с нынешним ростом негативной статистики. По словам исполнительного директора Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, сдержать новые заражения можно с помощью уже обсужденных методов, в частности посредством раннего обнаружения и отслеживания контактов зараженных.

Однако основные надежды на перелом ситуации связывают с появлением вакцины от нового патогена. Как отметил миллиардер Билл Гейтс, чей благотворительный фонд выделил $650 млн на борьбу с коронавирусом, в США о прекращении пандемии можно будет говорить к началу 2022 года. Это он связывает с тем, что если американская вакцина будет готова к началу 2021 года, то к норме страна сможет начать возвращаться к лету 2021 года, а полностью эпидемия пойдет на спад лишь к следующему, 2022 году.

Билл Гейтс

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На сегодняшний день, по информации ВОЗ, на стадии клинических испытаний находится 42 препарата против коронавирусной инфекции, десять из которых достигли третей фазы испытаний. Большинство из них требуют двукратного применения. Среди препаратов, которые могут стать основной глобальной инициативы организации по вакцинации, рассматривается и российский «Спутник-V». Как заявил 9 октября на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Райан, организация ведет по вопросу переговоры с Россией.

В самой же России, как заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, в рамках испытаний вакцины вторую дозу препарата уже ввели 2 тыс. добровольцев из тех 10 тыс., которые были привиты в течение предыдущего месяца. В частности, отметил Гинцбург, удалось предварительно установить, что организмы мужчин и женщин одинаково реагируют на препарат.