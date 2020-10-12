Троицк, Челябинская область, , 13:17 — REGNUM В Челябинской области против 42-летнего жителя Троицка возбуждено уголовное дело по факту истязания его девятилетнего сына. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, в сентябре педагоги школы обнаружили на ребёнке следы побоев и обратились в соответствующие контролирующие органы. Проживал мальчик с отцом и бабушкой. Сейчас его поместили в социальный реабилитационный центр.

В отношении отца ребёнка избирают меру пресечения. Также решается вопрос о предъявлении обвинения.