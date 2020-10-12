Улан-Удэ, , 13:14 — REGNUM Бурятский государственный университет временно переходит на дистанционный режим работы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учебного заведения, соответствующий приказ 12 октября подписал ректор Николай Мошкин.

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Решение принято в рамках профилактики распространения коронавируса, на основании рекомендаций Роспотребнадзора.

В приказе отмечается, что с 13 по 24 октября в дистанционном формате будут учиться студенты шести факультетов и институтов. В семи других факультетах, в том числе медицинском, а также в медколледже, учащиеся перейдут на «удалёнку» частично.

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