Пермь, , 13:12 — REGNUM В Пермском крае цена на медицинские и гигиенические маски в розничных аптечных и продуктовых сетях варьируется от пяти до 37 рублей, сообщает пресс-служба УФАС по региону.

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По данным ведомства, по сравнению с летним периодом в Прикамье ценник на маски стал дешевле. Дефицита средств индивидуальной защиты нет, и предпосылки для его возникновения отсутствуют.

«Несмотря на увеличение спроса со стороны населения на средства индивидуальной защиты, антимонопольная служба не ожидает в ближайшей перспективе повторение ситуации с ценами на маски в марте — апреле 2020 года. Мониторинг продолжаем, при обнаружении признаков нарушения антимонопольного законодательства, например, сговора (синхронное повышение цен), реакция антимонопольного органа будет незамедлительной», — заявил глава Пермского УФАС России Александр Плаксин.

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