Пенза, , 13:38 — REGNUM С начала пандемии в Пензенской области на коронавирус провели более 340,6 тыс. исследований, обследовано за все время свыше 323,3 тыс. человек. С коронавирусного учета сняли 34 788 жителей региона, под медицинским наблюдением остаются 5 450 человек. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

В течение последних суток положительные тесты на коронавирус получили трое детей. Самое большое количество инфицированных подтверждено среди жителей Пензы — 93 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 12 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 12 138 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 133 пензенца. Минувшим днем носителями инфекции стали 128 пациентов. Всего с момента начала наблюдения выздоровели 9 644 человека, за сутки — 26 пациентов. 139 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Читайте также: В Пензенской области коронавирус выявили ещё у 133 человек