Калуга, , 13:11 — REGNUM В Калуге бывший министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области его заместитель предстанут перед судом за превышение должностных полномочий. Об этом 12 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Бывший калужский министр строительства и ЖКХ Алексей Шигапов Скриншот видео YouTobe страницы Дмитрий Мартышенко

По версии следствия, бывшие чиновники незаконно вмешались в хозяйственную деятельность юридического лица, навязывали его руководителю субподрядные организации, в дальнейшем требуя необоснованной оплаты фактически невыполненных ими работ, после чего незаконно выдворили юридическое лицо со строительной площадки в одном из районов области. Действиями должностных лиц юридическому лицу причинен ущерб в размере более 25 млн рублей, а также Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области — в размере одного миллиона рублей. Поводом для возбуждения уголовного дела явилось обращение руководителя общества с ограниченной ответственностью в Общероссийский народный фронт в Калужской области и в прокуратуру.

Впоследствии потерпевший принял участие в проведении сотрудниками УФСБ и УМВД России по Калужской области оперативно-розыскных мероприятий, результаты которых являются доказательствами по уголовному делу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Чиновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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