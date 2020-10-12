Рязань, , 13:09 — REGNUM Назначен новый главный врач Рязанской областной клинической больницы. С 12 октября медучреждение возглавил Андрей Карпунин, сообщила ИА REGNUM пресс-служба минздрава региона.

Руководителя представил коллективу министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. Андрей Карпунин, врач анестезиолог-реаниматолог первой квалификационной категории, окончил в 2000 году Рязанский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова по специальности «лечебное дело», работал в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, с 2017 года занимал должность заведующего травмцентром первого уровня и был руководителем территориального центра медицины катастроф.

Прежний главврач ОКБ Дмитрий Хубезов перешёл на работу в Рязанскую областную думу.