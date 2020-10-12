Тбилиси, , 13:06 — REGNUM Врачи, работающие на скорой помощи в Грузии, будут проходить тестирование на коронавирус раз в 72 часа. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава, 12 октября заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

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Как рассказала глава министерства, пока врачей скорой помощи проверяют на коронавирус раз в две недели. Чтобы снизить опасность распространения инфекции, решено проводить исследования чаще.

«Врачи скорой помощи будут проходить тестирование раз в 72 часа. Мы считаем, что это поможет нам защитить медицинский персонал, а также избежать распространения инфекции», — сказала Тикарадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 12 октября в Грузии выявили 12 272 носителя коронавируса, из которых 6538 человек выздоровели. Скончались 92 пациента с COVID-19.

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