Москва, , 13:03 — REGNUM Прожиточный минимум для пенсионеров в столице на 2021 год планируется увеличить на 231 рубль. Соответствующая инициатива была 12 октября поддержана на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно проекту, величину прожиточного минимума пенсионера в Москве на 2021 год было предложено установить в размере 12 809 рублей. На текущий момент этот показатель составляет 12 578 рублей.

Величина прожиточного минимума используется для определения размера региональной социальной доплаты к пенсии неработающим гражданам в Москве. По состоянию на 1 сентября 2020 года количество таких лиц в столице составляло 70 875 человек.

Парламентарии единогласно поддержали предложение о новом размере прожиточного минимума. Нарекания высказал лишь депутат Магомет Яндиев («Справедливая Россия»). Его недовольство вызвала сумма, на которую планируется увеличить показатель.

«Меня не устраивает полученная сумма. Она не советует реалиям Москвы. Но с другой стороны, я понимаю, что в не в наших силах изменить то, что Минтруд прописал (Формулу расчёта прожиточного минимума — прим. ИА REGNUM). Буду голосовать за», — заявил Яндиев.

«Мы все это понимаем. Но пока есть действующие правила, мы обязаны ими руководствоваться», — ответила ему председатель комиссии, депутат Людмила Гусева («Единая Россия»).

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