Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM Историк Олег Соколов признал себя виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой состоял в близких отношениях. Об этом он заявил суду 12 октября во время допроса, отвечая на вопрос своего адвоката, передает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Соколов на суде Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Олег Соколов признал себя виновным в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

«Признаю себя виновным и раскаиваюсь в содеянном», — заявил Соколов.

По его словам, он с самого начала производства уголовного дела не отрицал своей вины.

Напомним, 12 октября Олег Соколов должен дать показания по делу об убийстве Анастасии Ещенко в ночь на 8 ноября 2019 года.

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