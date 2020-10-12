Санкт-Петербург, 12 октября 2020, 13:00 — REGNUM Историк Олег Соколов признал себя виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой состоял в близких отношениях. Об этом он заявил суду 12 октября во время допроса, отвечая на вопрос своего адвоката, передает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Соколов на суде
Олег Соколов на суде
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Олег Соколов признал себя виновным в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

«Признаю себя виновным и раскаиваюсь в содеянном», — заявил Соколов.

По его словам, он с самого начала производства уголовного дела не отрицал своей вины.

Напомним, 12 октября Олег Соколов должен дать показания по делу об убийстве Анастасии Ещенко в ночь на 8 ноября 2019 года.

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