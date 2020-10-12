Нижний Новгород, , 12:57 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 12 октября выявили 271 новый случай заражения коронавирусом, что стало очередным максимальным показателем прироста заражений за сутки за последние 2,5 месяца. Накануне сообщалось о 262 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 35 076 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

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За последние три дня с учетом выходных в регионе выписаны 217 человек, всего выздоровели с начала пандемии 29 529 нижегородцев.

По данным общероссийского оперативного штаба, за минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом пятеро жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 618 человек. Накануне сообщалось о четырех летальных случаях. В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 4929 человек. Из общего числа носителей лечение в стационарах получают около 2 тыс. человек, 3 тыс. жителей наблюдаются медиками по месту жительства, 30 человек — в обсерваторах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального минздрава коэффициент распространения инфекция в области увеличился за предыдущие несколько дней до 1,20. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда увеличился и составляет 14%.