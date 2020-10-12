Пермь, , 13:05 — REGNUM В Перми онкобольных отказываются госпитализировать без отрицательного теста на коронавирус. При этом медики отправляют пациентов на платную диагностику, сообщает телеграм-канал Mash.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

По данным информресурса, на лечение без анализа на коронавирус не попасть. Стоимость одного теста составляет около 3 тыс. рублей.

Жительница Перми, страдающая онкозаболеванием, отметила, что каждый 20 дней ей надо сдавать анализ на SARS-CoV-2. Дважды она уже прошла платное тестирование. Но так продолжаться постоянно не может. Даже с положительным результатом теста женщина не может попасть на лечение. Медики поясняют, что слишком много больных, в том числе с COVID-19. Пермячка охарактеризовала ситуацию, в которой оказалась, как «замкнутый круг», и подчеркнула, что ее заложником стала не только она, но и другие онкобольные.

«Для прохождения плановой госпитализации пациентов в Пермском крае действительно необходимо прохождение теста на COVID-19 методом ПЦР, который осуществляется в поликлинике по месту жительства (НО!) за счет средств полиса ОМС», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM появившуюся в интернете информацию пресс-служба минздрава Пермского края.

В министерстве также обратили внимание на то, что на видео, которое распространил телеграм-канал Mash, представлена частная поликлиника, она не является подведомственным минздраву Пермского края учреждением. Подведомственные медучреждения отправляют пациентов на тестирование за счет полиса ОМС, дефицита таких тестов на коронавирус нет.