Санкт-Петербург, 12 октября 2020, 13:22 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга выделило средства на приобретение в государственную собственность нежилых зданий для государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница Святителя Луки». Эта больница привлечена к лечению больных с COVID-19.
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В государственную собственность Санкт-Петербурга у акционерного общества «ЛОМО» будут приобретены объекты недвижимого имущества по адресу: ул. Чугунная, д. 46 литеры Ж (площадью 2973,7 кв. м) и В (площадью 39,1 кв. м)».
Как сообщили власти, там планируется создать круглосуточное отделение для оказания амбулаторной медицинской помощи, которое можно перепрофилировать для лечения больных с коронавирусной инфекцией на 165 коек.
Здания будут выкуплены по рыночной стоимости 104 млн 880 тыс. рублей.
Ранее в Смольном сообщали, что в больнице СвятителяЛуки до конца 2020 года будет введен новый корпус-трансформер на 165 коек и восемь коек реанимации.