Томск, , 12:52 — REGNUM По состоянию на 12 октября в Томской области коронавирус выявлен у 8892 человек, в том числе за последние сутки подтверждён 151 случай заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

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У 26 человек нет симптомов, у 93 наблюдаются признаки ОРВИ, у 32 диагностирована пневмония.

Выздоровели ещё 11 человек. Общее количество выздоровевших в регионе — 6971.

За прошедшие сутки в Томской области скончался один пациент с коронавирусом.

«Заболевший старшей возрастной категории, в анамнезе имел гипертонию и хроническую ишемию головного мозга», — говорится в сообщении обладминистрации.

За весь период в регионе скончались 93 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки в Томской области коронавирус выявили у 148 человек, умерли два пациента.

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