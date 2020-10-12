Москва, , 12:51 — REGNUM Столичные организации не могут оформить перевод сотрудников на удалённый режим работы на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в одном из московских компаний.

Удаленная работа Анна Рыжкова (с) ИА Красная Весна

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По требованию столичной мэрии, расположенные в городе организации обязаны перевести на удалёнку 30% своего персонала. Однако при попытке сделать это на сайте mos.ru возникают трудности. Портал выдаёт сообщение о том, что при регистрации на сайте компания не указала номер СНИЛС. При этом данные сведения были своевременно внесены.

По мнению представителя компании, на портале, вероятнее всего, произошёл технический сбой. В итоге работодатели не могут оформить перевод своих сотрудников на дистанционную работу.

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