Невинномысск, Ставропольский край, , 12:49 — REGNUM Жительница города Невинномысска в Ставропольском крае подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 12 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Утром 4 октября возле одного из многоквартирных домов в Невинномысске был обнаружен труп новорожденной девочки. По данным следствия, телесные повреждения на теле указывают на насильственное причинение смерти.

Дело возбуждено по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». В настоящее время следователи разыскивают мать девочки.

Читайте также: На Ставрополье отдадут под суд мать, выбросившую дочь из окна

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье было передано в суд уголовное дело против 18-летней жительницы города Буденновска, которая, как считает следствие, выбросила свою новорожденную дочь из окна первого этажа. Младенца удалось спасти благодаря соседке, которая вовремя вызвала скорую помощь.