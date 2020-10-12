Тбилиси, , 12:49 — REGNUM Ограничения, введенные в Аджарии для профилактики пандемии коронавируса, отменять еще рано. Это заявление, как сообщает пресс-служба минздрава Грузии, сделал руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе 12 октября на брифинге после совещания координационного совета.

«Несмотря на то, что в Аджарии идет процесс стабилизации, все еще не считается необходимым отменять ограничительные меры на этом этапе в течение некоторого времени, пока не пройдет хотя бы один инкубационный период», — сказал Гамкрелидзе.

Он отметил, что темпы распространения коронавируса в автономной республике должны снизиться «до определенного уровня» и оставаться примерно на одном уровне в течение недели. До тех пор отменять ограничения, как сказал глава центра, не рекомендуется.

Ранее председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе выступил на брифинге и заявил, что на этой неделе будет опубликован план поэтапного снятия ограничений, действующих в республике.

Стоит отметить, что в Аджарии на протяжении месяца в течение суток выявляли больше всего случаев заражения коронавирусом. Только 11 октября по этому показателю стал лидировать Тбилиси. В автономной республике запрещена работа общественного транспорта, а рестораны должны закрываться после 22:00.

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