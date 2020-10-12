Москва, , 12:37 — REGNUM В России всех граждан обеспечат правом участия в проектах по благоустройству, сообщил 12 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Подписано постановление правительства, которое даёт возможность каждому гражданину нашей страны активно участвовать в проектах по благоустройству городской среды», — сказал Мишустин.

По словам главы правительства, обсуждения и голосования по проектам городской среды будут доступны во всех населённых пунктах, даже небольших. Ранее подобная практика применялась в крупных городах.

Мишустин отметил, что от данной темы напрямую зависит качество жизни людей.