Ижевск, , 12:37 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 12 октября выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 110 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6721 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки выписаны десять человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 4441 человек. 119 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, двое — за минувшие сутки.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время является 2161 человек. Из их числа 1454 жителя Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 610 — в состоянии средней степени тяжести, 97 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике временно приостановили диспансеризацию и профосмотры. Также временно приостанавливаются плановые приемы в стационарах и плановая первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях. Это позволит сократить количество здорового населения в медучреждениях и не допустить распространения коронавирусной инфекции и ОРВИ.