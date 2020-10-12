Великий Новгород, , 12:37 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки, то есть в воскресенье, 11 октября, выявлено 64 новых носителя коронавирусной инфекции, сообщили 12 октября в областном оперативном штабе. Это на четыре случая заражения больше, чем за субботу, и на пять больше, чем за минувшую пятницу.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

С учетом новых цифр в Новгородской области зарегистрировано 5949 случаев заражения за всё время пандемии. Выздоровели 4622 человека, в том числе пять за последние сутки, скончались от COVID-19 в регионе 83 человека с начала пандемии.

Из 64 новых случаев более половины (34) приходится на Великий Новгород, девять — на Валдайский район, шесть — на Боровичский район, пять — на Старорусский район, четыре — на Новгородский район, два — на Солецкий район, по одному случаю — на Крестецкий, Маловишерский, Пестовский и Чудовский районы Новгородской области.

Напомним, с 9 октября на территории региона ужесточены требования к использованию средств индивидуальной защиты. Ношение гражданами масок и респираторов в общественном транспорте является обязательным. С 10 октября все работники старше 65 лет должны быть переведены на дистанционный режим. Таким людям рекомендовано максимально сократить свои контакты и перейти на режим самоизоляции. Это же касается сотрудников, имеющих определенные хронические заболевания. В отношении остальных работников сохраняется рекомендация о переводе на дистанционный режим.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новгородской области всех сотрудников 65+ переводят на удаленную работу